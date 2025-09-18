Nabavljeno vozilo za pražnjenje podzemnih kontejnera u Leskovcu

Grad Leskovac nabavio je specijalno vozilo za pražnjenje podzemnih kontejnera, čiji je rad predstavljen nakon konferencije za medije u naselju Dubočica.

Naime, kroz projekat „Unapređenje sistema upravljanja otpadom u urbanom području Leskovca, uz moderna, inovativna i ekološki prihvatljiva rešenja, na osam različitih lokacija u gradu na Veternici, nedavno su postavljena 22 podzemna kontejnera.

Ovaj projekat vredan 495 hiljada 872 dolara sprovela je EU u saradnji sa Vladom RS, a učešće Grada Leskovca iznosi 113 hiljada 432 dolara.

-Da bi ovaj sistem mogao da se pokrene, bila je neophodna nabavka specijalnog vozila sa senzorima. Kao pogonsko gorivo vozilo koristi metan, čime se značajno smanjuje emisija štetnih gasova- istakao je gradonačelnik Goran Cvetanović.

Vlasnik vozila namenjenog za pražnjenje podzemnih kontejnera je Grad Leskovac, a povereno je kompaniji Por Verner Veber na korišćenje.

Podzemni kontejneri su postavljeni na sledećim lokacijama: u dvorištima osnovnih škola „Kosta Stamenković,“, „Josif Kostić“ i „Vožd Karađorđe“, dvorištu Visoke poslovne škole, a preostali na Trgu revolucije, u ulici Kralja Petra, naselju Dubočica i Bratmilovcu ispred škole.