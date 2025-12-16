Nadi Stanković, devetomesečnoj bebi iz Boljara, potrebna sredstva za lečenje

Mala Nada Stanković, beba od samo devet meseci iz sela Boljara kod Vlasotinca, od prvih dana svog života vodi tešku borbu. Već drugog dana nakon rođenja imala je prvi epileptični napad. Sa nepunih mesec dana potvrđena joj je epileptična encefalopatija, teška i retka bolest koja ozbiljno utiče na njen razvoj i budućnost.

Dok druga deca bezbrižno odrastaju, Nadini dani prolaze između terapija, pregleda i neizvesnosti. Defektolog, fizijatar, oftalmolog, genetičari – to je njena svakodnevica. Pred njom je i lečenje u inostranstvu, koje predstavlja jedinu realnu šansu za napredak.

Troškovi lečenja su ogromni. Za naredne dve godine potrebno je oko 18 miliona dinara. Za jednu porodicu – nemoguće. Za zajednicu ljudi dobre volje – moguće.

Fondacije „Budi human“ i „Pokreni život“ pokrenule su humanitarnu akciju kako bi se Nadi pružila prilika za život dostojan detinjstva. Svaki dinar ide isključivo na njeno lečenje i terapije.

Važno je da znate: i najmanja donacija ima veliku vrednost. Čak i 100 dinara, kada se udruži sa donacijama drugih ljudi, postaje terapija, pregled, nada.

Foto: budihuman.rs