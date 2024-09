Nadležni u Gimnaziji u Leskovcu oglasili se saopštenjem za javnost povodom jučerašnje nezgode

Nadležni u leskovačkoj Gimnaziji, u kojoj se juče u jednoj od učionica obrušio deo plafona, oglasili su se povodom ovog događaja saopštenjem za javnost, koje vam prenosimo u nastavku.

“Objekat Gimnazije Leskovac koji danas koriste učenici i zaposleni Gimnazije i srednje Ekonomske škole počeo je sa radom 1945. godine i isti je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Niša. Zgrada škole je tek poslednjih godina više puta parcijalno rekonstruisana, dok prethodnih decenija to nije bio slučaj. Projekti i radovi su izvođeni dinamikom koju je dozvoljavalo stanje objekta. Tekuće održavanje se vrši redovno sa posebnom pažnjom i brigom o bezbednosti učenika i zaposlenih.

Škola ima zaključen ugovor sa agencijom za bezbednost i zdravlje na radu, koja u skladu sa zakonom obavlja sve poslove vezane za bezbednost i zdravlje na radu. Od strane ove agencije nikada nije ukazano na potencijalni rizik po bezbednost i zdravlje učenika.

Zbog obilnih kiša i starosti objekta, došlo je do popuštanja hidroizolacije na ravnom delu krova što je dovelo do kvašenja dela plafona i uzrokovalo otpadanje malog dela krečnog maltera. Iz bezbednosnih razloga dve učionice su odmah stavljene van funkcije i pristupilo se utvrđivanju uzroka i mera za hitnu sanaciju nastalog oštećenja.

U toku današnjeg dana očekujemo predlog za sanaciju, a nakon toga će se pristupiti svim neophodnim radnjama da se sanacija izvrši u što kraćem roku, a učenici vrate u učionice koje će biti potpuno bezbedne za boravak i rad u njima.

Sa velikim poštovanjem i uvažavanjem izražavamo brigu i empatiju prema učenicima, njihovim roditeljima i zaposlenima u Ekonomskoj školi zbog ove stresne situacije koja na sreću nije izazvala ozbiljnije posledice po zdravlje učenica koje su se našle u pomenutoj učionici.

Učenicama je prvu pomoć pružila profesorka, te nije bilo panike i bez obzira na to što nisu bile uočene vidljive povrede, učenice su prošle kroz kompletnu dijagnostiku i u OB Leskovac i u KBC Niš i nakon toga otpuštene su na kućno lečenje, bez terapije sa preporukom odmora u naredna 24 časa.

Spremni smo da njima i njihovim porodicama pružimo neophodnu podršku u prevazilaženju pretrpljenog straha i stresa.

Zdravlje i bezbednost učenika u školskim objektima prioritet je rukovodstva Gimnazije, svih ostalih škola, kao i rukovodstva grada Leskovca. Učenici će se vratiti u svoje klupe tek kada oštećenje bude u potpunosti sanirano i budu izvršene sve provere, a do tada nastava će se odvijati u ostalim učionicama objekta čija bezbednost je potvrđena od strane stručnih lica.”