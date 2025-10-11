Nagrađeni mladi talenti, deo ugovora podelili ministri Glišić i Lončar

Tradicionalno, na Dan grada, novčano je nagrađeno 106 mladih talenata sa područja Leskovca.

Ovom događaju, koji je organizovan u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju, prisustvovali su Darko Glišić, ministar za javna ulaganja i Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, uručivši pritom deo ugovora.

Nagrade mladim talentima se dodeljuju mladima do 30 godina starosti, koji su ostvarili zapažene rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima ili imaju prosečnu ocenu 9,00 i više tokom studiranja. Visina pojedinačnog iznosa se kreće od 20 000 do 100 000 dinara.

Među dobitnicima je Anđela Jovanović, diplomirani socijalni radnik na master studijama socijalnog rada Filozofskog fakulteta u Nišu. Nakon završenih osnovnih studija sa visokim prosekom, vratila se u rodni Leskovac da gradi prve profesionalne korake. Od početka studiranja višestruko je nagrađivana, ali najdraže joj je priznanje od svog grada.

Svoje iskustvo prenela je i Jovana Todorović, studentkinja Akademije strukovnih studija „Južna Srbija“, koja je naglasila da joj ova nagrada predstavlja podstrek i motivaciju da nastavi da niže uspehe.

Od 2013. godine, kada je Grad Leskovac obnovio Fond za mlade talente, do sada je opredeljeno 193 miliona dinara za novčano nagrađivanje više od 5500 mladih talenata.

Organizovanje edukativnih, interaktivnih radionica putem programa “Znanje je šansa”, sufinansiranje omladinskih projekata, organizovanje nagradne ekskurzije za vukovce srednjih škola, Umrežavanje studenata, žurka za male maturante, poklon bicikle đacima generacije osnovnih škola, još neki su od vidova podrške.

Nagrade mladim talentima se dodeljuju dva puta godišnje, na Dan grada Leskovca i Dan Svetog Save.