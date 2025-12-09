Nagrađeno 16 proizvoda sa štanda Regionalne privredne komore u Leskovcu na Međunarodnom sajmu etno hrane i pića

Nagrađeno je ukupno 16 proizvoda sa štanda Regionalne privredne komore u Leskovcu, koji su predstavljeni na Međunarodnom sajmu etno hrane i pića. Prezentovani proizvodi poput Leskovačkog domaćeg ajvara, ljutenice, Lokošničke paprike, namaza i džemova od šljiva, proizvoda od povrća, kukuruznog brašna. Dodeljena je i zahvalnica direktoru Goranu Joviću za izuzetan doprinos, angažovanje i pomoć u organizaciji ovog sajma.

Svoje proizvode je na štandu Regionalne privredne komore Leskovac prezentovalo 20 izlagača. Posetioci su imali priliku da se uvere u kvalitet najreprezentativnijih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa područja Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Direktor PKS-Regionalne privredne komore Leskovac Goran Jović je na Sajmu imao veliki broj razgovora sa privrednicima i predstavnicima državnih institucija, ali i sa predstavnicima ambasada koji su i posetili štand.

Gosti štanda bili su Načelnik opštine Svinjice Republika Rumunija – Nikola Kurić i predstavnici Područne privredne komore Bijeljina – Republika Srpska. Štand Regionalne privredne komore Leskovac je posetio gradonačelnik Goran Cvetanović.

Nastup proizvođača Udruženja Leskovački ajvar na ovogodišnjem sajmu finansijski je podržao Grad Leskovac. Uspešno je promovisan i Arheološki lokalitet Caričin grad kao i manifestacija Paradajz fest, gastronomska ponuda Vizitorskog centra „Teodora“ .