Nagradni konkurs NB „Radoje Domanović“u okviru dečijeg stvaralaštva

Leskovačka Narodna biblioteka „Radoje Domanović“ u Leskovcu, u okviru 7. Festivala dečjeg stvaralaštva „Umetnik iz školske klupe“, raspisuje konkurse na temu NE DAM GLAVI DA ODMARA.
Cilj Festivala dečjeg stvaralaštva je da kroz različite umetničke forme podstakne decu i mlade na kreativno izražavanje u skladu sa izazovima i mogućnostima savremenog doba, povezujući ih istovremeno sa kulturnim nasleđem i nacionalnim vrednostima.
Na konkursima mogu učestvovati svi učenici osnovnih i srednjih škola sa teritorije Republike Srbije, kao i iz drugih država. Stručni žiri doneće odluku o najuspešnijim radovima. Dobitnicima slede nagrade. Radove je potrebno dostaviti do 19. 10. 2025. godine.
Uslovi literarnog konkursa:
Literarni konkurs biće organizovan u tri kategorije: učenici osnovnih škola od I do IV razreda, učenici od V do VIII razreda i učenici srednjih škola.
Na konkursu će moći da se izraze kroz književne forme koje sami izaberu ( pesma, priča, bajka, esej, reportaža. )
Literarne radove slati na mejl konkursi.nble@gmail.com. Ako se radovi šalju poštom, potrebno je dostaviti četiri otkucana primerka.
Uslovi video-konkursa (trejler) o omiljenoj knjizi:
Konkurs za video-zapis (trejler) o omiljenoj knjizi biće organizovan u tri kategorije: učenici osnovnih škola od I do IV razreda, učenici od V do VIII razreda i učenici srednjih škola.
Trejler (video-zapis) predstavlja originalan rad autora;
Pomoć odraslih je prihvatljiva pod uslovom da su ideja i realizacija samostalna autorova kreacija;
Mogu se predstaviti knjige domaćih i stranih autora;
Dužina trejlera mora biti od 1 do 5 minuta;
Autor trejlera može da učestvuje sa više radova;
Potrebno je dostaviti kratak opis trejlera u kucanoj verziji (do 300 karaktera);
Trejler treba da sadrži naslov knjige i ime i prezime autora/imena i prezimena autora za grupni rad;
Trejler treba da je u rezoluciji visokog kvaliteta;
Radovi koji sadrže neprimereni sadržaj biće automatski diskvalifikovani;
Pristigle radove Biblioteka može da objavi i koristi u promotivne svrhe;
Radove slati na mejl nble@gmail.com.
Uslovi likovnog konkursa:
Likovni konkurs biće organizovan u četiri kategorije: deca predškolskog uzrasta, učenici osnovnih škola od I do IV razreda, učenici od V do VIII razreda i učenici srednjih škola.
Deca i mladi moći će da se izraze kroz razne vidove likovne umetnosti i tehnike: strip, slika, ilustracija, akvarel, crtež, kolaž.
Likovne radove dostaviti poštom, lično ili skenirane u visokoj rezoluciji putem mejla konkursi.nble@gmail.com.
Napomena: Svaki rad biće premijerno prikazan na Festivalu, a samo slanje rada podrazumeva saglasnost autora da Biblioteka zadrži pravo na njegovu prezentaciju i korišćenje za svoje potrebe, a autor se obavezuje da rad ne koristi u druge svrhe. Rad će biti prihvaćen ako sadrži sledeće podatke: ime i prezime učenika, naziv škole i grada, razred i odeljenje, ime i prezime mentora, kontakt telefon i mejl adresu. Radovi prispeli poštom ne vraćaju se učesnicima. Članovi porodica zaposlenih u biblioteci nemaju pravo učešća na konkursima.
Dodatne informacije možete dobiti putem mejla: konkursi.nble@gmail.com i telefonskim putem 016 315 00.