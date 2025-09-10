Nagradni konkurs NB „Radoje Domanović“u okviru dečijeg stvaralaštva

Leskovačka Narodna biblioteka „Radoje Domanović“ u Leskovcu, u okviru 7. Festivala dečjeg stvaralaštva „Umetnik iz školske klupe“, raspisuje konkurse na temu NE DAM GLAVI DA ODMARA.

Cilj Festivala dečjeg stvaralaštva je da kroz različite umetničke forme podstakne decu i mlade na kreativno izražavanje u skladu sa izazovima i mogućnostima savremenog doba, povezujući ih istovremeno sa kulturnim nasleđem i nacionalnim vrednostima.

Na konkursima mogu učestvovati svi učenici osnovnih i srednjih škola sa teritorije Republike Srbije, kao i iz drugih država. Stručni žiri doneće odluku o najuspešnijim radovima. Dobitnicima slede nagrade. Radove je potrebno dostaviti do 19. 10. 2025. godine.

Uslovi literarnog konkursa:

Literarni konkurs biće organizovan u tri kategorije: učenici osnovnih škola od I do IV razreda, učenici od V do VIII razreda i učenici srednjih škola.

Na konkursu će moći da se izraze kroz književne forme koje sami izaberu ( pesma, priča, bajka, esej, reportaža. )

Literarne radove slati na mejl konkursi.nble@gmail.com. Ako se radovi šalju poštom, potrebno je dostaviti četiri otkucana primerka.

Uslovi video-konkursa (trejler) o omiljenoj knjizi:

Konkurs za video-zapis (trejler) o omiljenoj knjizi biće organizovan u tri kategorije: učenici osnovnih škola od I do IV razreda, učenici od V do VIII razreda i učenici srednjih škola.

Trejler (video-zapis) predstavlja originalan rad autora;

Pomoć odraslih je prihvatljiva pod uslovom da su ideja i realizacija samostalna autorova kreacija;

Mogu se predstaviti knjige domaćih i stranih autora;

Dužina trejlera mora biti od 1 do 5 minuta;

Autor trejlera može da učestvuje sa više radova;

Potrebno je dostaviti kratak opis trejlera u kucanoj verziji (do 300 karaktera);

Trejler treba da sadrži naslov knjige i ime i prezime autora/imena i prezimena autora za grupni rad;

Trejler treba da je u rezoluciji visokog kvaliteta;

Radovi koji sadrže neprimereni sadržaj biće automatski diskvalifikovani;

Pristigle radove Biblioteka može da objavi i koristi u promotivne svrhe;

Radove slati na mejl nble@gmail.com.



Uslovi likovnog konkursa:

Likovni konkurs biće organizovan u četiri kategorije: deca predškolskog uzrasta, učenici osnovnih škola od I do IV razreda, učenici od V do VIII razreda i učenici srednjih škola.

Deca i mladi moći će da se izraze kroz razne vidove likovne umetnosti i tehnike: strip, slika, ilustracija, akvarel, crtež, kolaž.

Likovne radove dostaviti poštom, lično ili skenirane u visokoj rezoluciji putem mejla konkursi.nble@gmail.com.

Napomena: Svaki rad biće premijerno prikazan na Festivalu, a samo slanje rada podrazumeva saglasnost autora da Biblioteka zadrži pravo na njegovu prezentaciju i korišćenje za svoje potrebe, a autor se obavezuje da rad ne koristi u druge svrhe. Rad će biti prihvaćen ako sadrži sledeće podatke: ime i prezime učenika, naziv škole i grada, razred i odeljenje, ime i prezime mentora, kontakt telefon i mejl adresu. Radovi prispeli poštom ne vraćaju se učesnicima. Članovi porodica zaposlenih u biblioteci nemaju pravo učešća na konkursima.

Dodatne informacije možete dobiti putem mejla: konkursi.nble@gmail.com i telefonskim putem 016 315 00.