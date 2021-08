Najavljen prekid u vodosnabdevanju zbog radova na Bulevaru Nikole Pašića

Javno-komunalno preduzeće ”Vodovod” obaveštava svoje korisnike da će, zbog radova na vodovodnim instalacijama na Bulevaru Nikole Pašića, u utorak 31. avgusta doći do prekida u vodosnabdevanju u periodu od 10 do 16 časova i to u delu ovog bulavara, od ulice Dimitrija Tucovića do ulice 28. marta.

Iz ovog preduzeća obaveštavaju i ostale potrošače u višim zonama: u ulicama Narodnog fronta i Fruškogorskoj, kao i u naseljima Vinarce, Donje i Gornje Stopanje, Dubočica, Hisar, Donje i Gornje Sinkovce, Turekovac i sve ostale koji pripadaju zapadnom delu grada na levoj obali Veternice, da će doći do pada pritiska u sistemu ili do mogućeg nestanka vode u istom periodu.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.