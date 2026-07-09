Najavljena isključenja struje na području Vlasotinca za 14. jul

U okviru aktivnosti na pripremi distributivnog sistema za predstojeću sezonu i obezbeđivanja stabilnog snabdevanja električnom energijom, Ogranak Elektrodistribucija Leskovac, Poslovnica Ogranka Vlasotince, u utorak 14.jula obavljaće radove na redovnom održavanju trafostanice u mestu Batulovce.

Zbog toga će u periodu od 09:00 do 14:00 časova tog dana bez električne energije biti korisnici u pravcima Morava, Konopnica i Orašje. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni, navodi se u saopštenju.