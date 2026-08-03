Najavljena isključenja struje u Leskovcu za 4. avgust

Zbog radova na seči rastinja, u utorak, 04. avgusta, u periodu od 07:30 do 09:00 časova, bez električne energije biće korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Cara Uroša od br. 1 do br. 21, Dragana Tomića, Đermanovićeva br. 9, 7 i 11, Radnička br. 1, 1A, 1 B, 3, 3A, 12 i 14, Tanaska Rajića br. 68, Vlajkova od br. 56 do br. 113 i Zeke Buljubaše br. 110, 112, 132, 152 i 318.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni, saopštavaju iz Ogranka Elektrodistribucije.