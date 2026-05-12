Najavljena isključenja struje u Leskovcu za sredu, 13. maj

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na redovnim godišnjim revizijima TS 10/0,4 kV u Leskovcu. Zbog toga će u sredu, 13.05.2026. u periodu od 08:00 do 15:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Alekse Nenadovića od br. 1 do br. 32, Hajduk Stanka br. 77, Mokranjčeva od br. 1 do br. 58, Prvomajska, Rade Žunića od br. 1 do br. 45, Vojvođanska od br. 11 do br. 37, Devet Jugovića od br. 23 do br. 100, Mare Đorđević, Norvežanska od br. 12 do br. 93, deo Obrena Kovačevića, deo Rudarske, Vasilija Nikolića br. 1, Đure Jakšića, Jovana Diskića, Lepše Stamenković, Avalska, Braće Ribnikara, Milutina Bojića, Vojina Petrovića, Mostarska, Narodnog fronta, Subotička, Stanoja Glavaša br. 65, 109 i 189 i Kosmajska br. 12 i 14.
Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni, ističe se u saopštenju leskovačkog ogranka Elektrodistribucije.