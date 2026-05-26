Najavljena isključenja struje u Leskovcu za sredu, 27. maj

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na redovnim godišnjim revizijima TS 10/0,4 kV u Leskovcu. Zbog toga će u sredu, 27.05.2026. u periodu od 08:30 do 15:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Južnomoravskih brigada od br. 1 do br. 207, zanatski centar „Most“, Rade Končara od br. 1 do br. 52, Đorđa Lešnjaka, Trg JNA br. 32, Braće Kostić od br. 1 do br. 24, Bulevar oslobođenja br. 1A, Ivana Milutinovića br. 2, Sinđelićeva, Vojvode Putnika, Đure Daničića, deo Savske, Veternički trg, Ane Stojković, Bosiljke Đurić, Božidara Dinčića, Bulevar Nikole Pašića od br. 47 do br. 69 i Pop Mićina od br. 1 do br. 53.

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na seči rastinja u blizini distributivne elektroenergetske mreže. Zbog toga će u sredu, 27.05.2026. u periodu od 08:00 do 10:00 časova bez električne energije biti korisnici u naselju Ančiki na sledećim lokacijama: Dvadeset druge divizije, Gagarinova, Jezerska, Milovana Glišića, Pčinjska, deo Svetog Nikole, Tome Kostića od br. 1 do br. 14, Trgovinska, Zaplanjska od br. 1 do br. 38, Železnička i deo Živka Kocića.

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.

