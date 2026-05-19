Najavljena isključenja struje u Slavujevcu i 13 ulica u Leskovcu za sredu, 20. maj

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na redovnim godišnjim revizijima TS 10/0,4 kV u Leskovcu. Zbog toga će u sredu, 20.05.2026. u periodu od 08:00 do 15:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Babičkog odreda od br. 46 do br. 115, Bulevar oslobođenja br. 141, 145 i 147 i od br. 160 do 182 (parna strana), Ilije Strele br.1 i 3, Stevana Sremca od br. 13 do br. 16, Učitelja Josifa od br. 47 do br. 60, Kralja Petra Prvog br. 16 i 18, Kraljevića Marka, Cara Lazara od br. 1 do br. 36, Masarikov trg br. 38, Nemanjina br. 1, 31, 33, 35 i 37, Slobodana Penezića br. 11 i 15, Strahinjića Bana br. 1, 2, 4, 6, 27 i 39 i Marka Kraljevića br. 41.

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom. Zbog toga će u sredu, 20.05.2026. u periodu od 10:00 do 13:00 časova bez električne energije biti korisnici u Slavujevcu.

Korisnici i mediji sve informacije o planiranim isključenjima mogu dobiti preko besplatne aplikacije ED Srbije za mobilni telefon, koja se može preuzeti preko Google play prodavnice. Informacije o planiranim isključenjima mogu se naći i na sajtu Elektrodistribucije Srbije www.elektrodistribucija.rs.