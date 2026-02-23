Najavljena isključenja struje u Vlasotincu

Zbog radova na rekonstrukciji elektroenergetske mreže, sutra 24.februara od 9 do 15 sati bez struje će biti korisnici u ulicama Mije Milenkovića i Branka Ćopića u Vlasotincu, saopštavaju u Elektrodistribuciji Leskovac.

-Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni– stoji u obaveštenju.