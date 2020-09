Najavljena pojačana kontrola rada ugostiteljskih objekata

S obzirom na to da je na području Jablaničkog okruga primećeno nepoštovanje epidemioloških mera čiji je cilj zaštita stanovništva od Kovida 19, u narednom periodu biće pojačana kontrola prvenstveno rada ugostiteljskih objekata. Ukoliko se utvrdi da oni ne usklađuju svoj rad sa propisanim direktivama, biće kažnjeni zakonom maksimalnom propisanom novčanom kaznom od pola miliona dinara, jedna je od odluka koja je doneta na sednici Okružnog štaba za vanredne situacije.

“Obrazuje se strčno-operativni tim za izvršenje specifičnih zadataka iz oblasti zaštite i vršenja vanrednog zajednčkog terenskog inspekcijskog nadzora ugostiteljskih objekata na teritoriji Jablaničkog upravnog okruga. Članovi tima će vršiti nadzor u ekipama koje će činiti jedan sanitarni inspektor ujedno i rukovodilac ekipe, jedan komunalni inspektor i po potrebi službenici Ministartva unutrašnjih poslova – objasnio je načelnk Jablaničkog upravnog okruga i komandant Okružnog štaba za vanredne situacije Miloš Ćirić.

Radno vreme ugostiteljskih objekata ograničeno je od 6 do 21 sat na zatvorenom i od 6 do 1 čas na otvorenom. Okružni štab za vanredne situacija naglasio je da će predmet kontrole biti i maksimalan broj ljudi na proslavama koji ne sme da bude veći od 30 uz držanje fizičke distance. Ipak to treba razdvojiti od redovnog rada kafića u kojima svakodnevno ima više od 30 ljudi, naglašeno je ovom prilikom.

U utorak, 8. septembra biće organizovan sastanak kome će prisustvovati većina preduzetnika i vlasnika ugostiteljskih objekata kako bi dodatno bili obavešteni o načinu radu u narednom periodu.