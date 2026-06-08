Najavljena privremena isključenja struje za 9. jun u Leskovcu

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na redovnim godišnjim revizijima trafostanice u Leskovcu. Zbog toga će sutra bez električne energije biti korisnici nekoliko ulica u Leskovcu, saopštio je leskovački Ogranak Elektrodistribucije.

U periodu od 08:30 do 15:00 časova bez struje biće meštani na sledećim lokacijama: Bulevar oslobođenja od br. 85 do 91 (neparna strana) i od br. 161 do br. 175 (neparna strana), Dvadeset osmi mart br. 1 A, 1 A/2, 1 E , 1 D, 2 i 31 (A-Đ,) Cara Lazara br. 16, 27, 29 i 36, Slobodana Penezića br. 14, 16 i 18, Strahinjića Bana, Babičkog odreda od br. 22 do br. 63, Masarikov trg, Stepe Stepanovića od br. 1 do br. 34, Zmaj Jovina, Alekse Šantića, Durmitorska, Kraljevića Marka br. 14 i 27A, Moravska od br. 1 do br. 28A, Tome Kostića od br. 1 do br. 11A i Vilema Pušmana od br. 1 do br. 17. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni, navodi se u saopštenju.