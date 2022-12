Javno-komunalno preduzeće “Vodovod” obaveštava svoje korisnike da će zbog izvođenja radova na prevezivanju većeg broja potrošača na rekonstruisanu vodovodnu mrežu u ulici Milutina Smiljkovića u naselju Donje Stopanje, preko investicije koju realizuje grad Leskovac, počev od utorka 6. decembra pa u narednih 5 radnih dana do petka 9. decembra, doći do prekida u vodosnabdevanju u periodu od 9 do 15 časova.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.