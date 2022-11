Javno-komunalno preduzeće “Vodovod” obaveštava korisnike da će zbog izvođenja radova na prevezivanju većeg broja potrošača na rekonstruisanu vodovodnu mrežu u ulici Milutina Smiljkovića u Donjem Stopanju od četvrtka, 24. novembra, do srede 30. novembra, doći do prekida u vodosnabdevanje od 9.00 do 15. 00 h.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.