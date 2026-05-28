Najavljeno anketiranje korisnika JKP „Komunalac“ Vlasotince

JKP „Vodovod“ Vlasotince obaveštava korisnike da će u periodu od 1. do 30. juna ove godine biti sprovedeno anketiranje korisnika usluga ovog preduzeća na trima lokacijama:

-Dušanova broj 1 – šalterska naplata,

-Vinogradarska broj 3 – šalterska naplata,

-Trg oslobođenja broj 9, prvi sprat – uprava preduzeća.

Anketiranje će se vršiti popunjavanjem anketnog lista, a cilj je da se utvrdi stepen zadovoljstva korisnika i da se unapredi pružanje komunalnih usluga.

U JKP Vodovod zahvaljuju unapred onima koji će učestvovati u anketi i naglašavaju da popunjavanje anketnog listića nije obaveza.