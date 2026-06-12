Najboljim maturantima i učenicima drugih razreda leskovačke Gimnazije uručena priznanja

Najboljim maturantima i učenicima drugih razreda leskovačke Gimnazije, koji su postigli zapažene rezultate tokom školovanja i na brojnim nadmetanjima u školskoj 2025/26. godini, uručene su nagrade, priznanja, pohvale i diplome u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi. Za đaka generacije izabran je Luka Manasić, učenik Odeljenja sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.



Luka Manasić je tokom četvorogodišnjeg školovanja u leskovačkoj Gimnaziji ostvario je zapažene rezultate. Posebno interesovanje pokazao je za matematiku, programiranje, veštačku inteligenciju i plivanje.



Pored Luke, nagrade su uručene i drugim najuspešnijim učenicima koji su se istakli na brojnim takmičenjima iz engleskog jezika, likovne kulture i fizičkog vaspitanja.

Direktor Gimnazije u Leskovcu Bojan Aleksić istakao je da su uspesi učenika rezultat njihovog truda, rada i zalaganja.



Na svečanoj dodeli nastupila je i Natalija Risić, učenica Gimnazije u Leskovcu, koja je izvela pesmu „Romansa“.