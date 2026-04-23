Najveće dečije igralište na jugu Srbije biće izgrađeno do jeseni u Vlasotincu

Pored postojećeg dečjeg igrališta Vlasina, do jeseni će biti izgrađeno još jedno igralište pored reke – moderno, multufunkcionalno i najveće u ovom delu Srbije namenjeno deci starijoj od šest godina.

Na 300 m² istovremeno će moći da se igra stotinak dece u ograđenom prostoru. Na celoj površini biće postavljena guma debljine 7 cm, napravljen kompleks sa četiri kule i postavljeni drugi mobilijari.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave podržalo je izgradnju ovog igrališta sa 11 miliona dinara, a učešće opštine biće 3,9 miliona.

-Ovo je drugo dečje igralište za naše mališane, koje će se praviti ovog leta u Vlasotincu. Prvo će biti u MZ Rosulja, pored gradskog stadiona. Tražimo lokaciju i za izgradnju dečjeg igrališta u Kamenici i u većim ravničarskim selima – kaže zamenik predsednika opštine Vladimir Kocić, koji je u ime lokalne samouprave potpisao ugovor u resornom ministarstvu.

Očekuje se da izgradnja ovog velikog dečjeg igrališta bude završena do 1.oktobra.