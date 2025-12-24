Narađeni najuspešniji leskovački sportisti i sportistkiinje

Leskovački savez sportova dodelio je nagrade najuspešnijim pojedincima za ostvarene rezultate u ovoj oblasti, specijalna priznanja za razvoj i promociju sporta, kao i specijalno priznanje gradonačelniku Goranu Cvetanoviću za nesebičnu podršku.

Ove godine, postuhmno je nagrađen i Srđan Stamenković, nekadašnji predsednik Leskovačkog saveza sporta i sportski novinar.

Ova svečanost započeta je minutom čutanja u čast kolege Srđana Stamenkovića koji je nedavno preminuo. Ostaće upamćen kao izuzetan sportski novinar. Nagradu je primio njegov sin Luka Stamenković.

Sportske nagrade dodeljene su plivačima, gimnastičarima, stonoteniserima, karatistima, bokserima i drugim mladim ljudima koji su veliki trud i rad uložili ove godine kako bi postigli određeni uspeh i proslavili svoj grad.

Nagradu za najbolji klub dobio je Odbojkaški klub Leskovac 88, za najboljeg trenera uručeno je priznanje Miodragu Đorđeviću, FK Sloga Leskovac, najboljoj sportistkinji odbojkašici Sofiji Đorđević i najboljem sportisti Mihajlu Mladenoviću iz Mačevalačkog kluba “Dubočica”.

Prema rečima gradonačelnika Gorana Cvetanovića, Leskovac je grad odakle su potekla mnoga velika sportska imena. Zahvaljući uspehu koji su leskovački sportisti postigli, grad na Veternici imao je priliku da ugosti i brojne eminetne ekipe iz Srbije.

Govoreći o ulaganjima u ovu oblast, Cvetanović je podsetio na činjenicu da je 2012. relizovano 15 miliona, dok je za narednu godinu namenjeno čak 200 miliona dinara.

Ovom prilikom uručene su i nagrade najboljim sportskim radnicima i trenerima za postignute rezultate.

