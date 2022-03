Narednih dana kiša i niže temperature

U naredna četiri dana najviše kiše pašće na severu i zapadu zemlje, od 30 do 50 litara po kvadratnom metru, a najmanje na jugoistoku do 20 litara. Snažan ciklon gospodariće gotovo čitavom Evropom. Noćas padavine prvo na zapadu Srbije, a zatim i u ostalim predelima. Padaće i crvena kiša, ali će u njoj biti manje peska iz Sahare nego pre 10-ak dana. Ostaje i dalje topao mediteranski vazduh. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša do 20.

U petak pretežno oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Vetar umeren i jak, jugozapadni. Najniža temperatura 8 , a najviša od 16 do 21 stepeni. U toku noći na visokim planinama prelazak kiše u sneg.

Usled očekivane biometeorološke situacije, izvesne tegobe mogu imati osobe sa srčanim obolјenjima i astmatičari. Nesanica, glavobolјa i bolovi u zglobovima su moguće meteoropatske reakcije. U saobraćaju je potrebna povećanja pažnje.

Prvog dana vikenda pretežno oblačno i hladnije, povremeno s kišom i pljuskovima, a na planinama i sa snegom. Vetar slab i umeren, zapadni. Najniža temperatura od 4 do 9 , a najviša od 10 na severozapadu do 17 stepeni na jugoistoku Srbije. U toku noći ka nedelji usled daljeg pada temperature kratkotrajan sneg ponegde je moguć i u nižim predelima.

I u nedelju pretežno oblačno i hladno, na jugu i istoku Srbije s kišom, na planinama sa snegom, a u ostalim krajevima prestanak padavina. Vetar umeren i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 5 , a najviša od 6 do 11 stepeni.