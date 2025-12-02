Naš svet Leskovac: Proizvodnja umetničkog papira i prva saradnja sa slikarima

“Naš svet Leskovac” je Udruženje koje je nastalo samostalno, ali je član organizacije iz Beograda „Naša kuća“, koje je registrovano kao socijalno preduzeće .

“Stvoreni smo po uzoru na njih i celokupnu opremu su nam oni dali. Projekat finansira „Japan internešel tobako“ i devet udruženja u zemlji je deo te zajedničke mreže, ali na lokalnom nivou funkcionišemo samostalno”, rekla je za portal Televizija Leskovac Danijela Gašić, predsednica Udrženja.

Osobe iz spektra autizma proizvode umetnički papir

„Ulažu ogroman trud i napor da savladaju svaki od koraka u pravljenju papira od paklica za cigarete. Daju maksimum od sebe, naravno nisu svi vešti i vični, ali stalni korisnici koji su tu svakodnevno imaju razvijenu finu motoriku. Ulažu veliki napor da na kraju ovog procesa pravljenja umetničkog papira dobiju što kvalitetniji i finiji proizvod. Očekuju da taj papir neko kupi, da se pretvori u umetničko delo ili u neku korisnu stvar poput čestitke, pozivnice, koverte, bojanke. Naravno, žele da za to dobiju novac, jer razumeju u potpunosti da je to nagrada za trud, napor koji su uložili“, kaže Danijela Gašić, predsednica Udruženja „Naš svet“.

Saradnja sa leskovačkom umetnicom Nadicom Stojanović

„S obzirom na to da crtam i slikam već dugi niz godina, onda kada sam čula da Udruženje „Naš svet“ proizvodi umetnički papir, otišla sam do njih da kupim papir i tako postala njihov prvi kupac. Međutim, shvatila sam da u Udruženju nemaju ideju šta bi mogli s tim papirom i ja sam im ponudila pomoć. Tako je krenula priča da radimo likovne radionice, a potom i neke druge“, kaže Nadica Stojanović, leskovačka slikarka i bibliotekarka.

Radovi na papiru iz „Našeg sveta“ i ideja za kolaž

„Želela sam da s papirom iz Udruženja napravim nešto vredno što će doprineti njima. Došla mi je ideja da bi to mogla da bude jedna izložba koja će govoriti o lepoti različitosti. Najpre sam sačinila jedan rečnik. Sastavljen je od reči: tolerancija, zajedništvo, ljubav, ponos, hrabrost, strpljenje i neke druge slične. Sve ove reči su i nazivi mojih kolaža, a ovu vrstu umetničkog izraza sam izabrala, zato što on simbolizuje svrhu života – krećemo od nečeg starog, obikujemo ga, pravimo nešto novo stapamo u jednu celinu i težimo ka boljem“.

Izložba pod nazivom „Iščekivanje“

„Iščekivanje“ u ovom kontekstu znači da čekamo da budemo prepoznati u društvu, a ovo se odnosi pre svega na mlade, ali i sve druge kojima je potrebna podrška u samostalnom funkcionisanju. Izložba je svoje prvo predstavljanje imala u biblioteci Grada Beograda u Knez Mihajlovoj ulici, gde je bila dva meseca. Tada nisam imala ideju da će ona nastaviti da živi, međutim, organizatori su prepoznali njenu misiju i značaj, tako da su me zatim pozvali iz biblioteke u Čačku, Novom Sadu, a 3. decembra će ona biti i u Smederevu. Izložba je tako postala vidljiva i putujuća, a meni je jako drago što je njena poruka prepoznata. Tatana Jankov je bila lektor, recenzije za katalog su pisali brojni književnici, umetnici, fotograf Milica Dimić, dizajner Marko Serafimović, svi oni su dali doprinos izložbi. Ovo je dokaz da kada ljudi prepoznaju viši cilj, i sami požele da budu deo te priče“, smatra ova leskovačka umetnica.

Nadica Stojanović kaže da je i njena ćerka Jana poželela da doprinese i osmislila je likove „Paprika“ i „Papirku“, uradila ih preko jedne aplikacije i nakon toga izradila strip, a sada želi i da ih nacrta ručno. Nakon toga je osmislila i bojanku koja je odštampana na njihovim papirima i ona se prodavala u humanitarne svrhe za Udruženje tokom Roštiljijade, a i inače je u ponudi Udruženja.

Papir iz „Našeg sveta“ i na drugim izložbama

„Na papiru iz „Našeg sveta“ radila sam i druge radove van kolaža, koji su se našli na kolektivnim izložbama. Svaki put ja sam napisala da je to ručno pravljeni papir Udruženja „Naš svet“ iz Leskovca, koji su uradili njegovi članovi, kojima je potrebna podrška u samostalnom funkcionisanju. Nakon priče sa vlasnicom galerije „Green Door“, Anom Belanović, ona je poželela da se njihov papir uvrsti u ponudu galerije, da se tamo prodaje. Javile su se i neke knjižare u Beogradu, a zatim je ona došla na ideju da organizuje humanitarnu izložbu „Umetnost na dar“ za kraj godine. Deo prihoda od svih prodatih radova na toj novogodišnjoj izložbi biće namenjen Udruženju „Naš svet“. Umetnici koji će izlagati biće iz raznih gradova Srbije“.

Grad Leskovac finansijski je podržao dva projekta Udruženja “Naš svet” na konkursu – „Reciklaža paklica od cigareta i izrada art papira“ i „Proizvodnja umetničkog papira na tradicionalni japanski način“.

Papir koji se radi u „Našem svetu“ je takav da na njemu mogu da se rade različite tehnike, kolaži, akvareli, crteži, štampa.