Nastavak novogodišnje humanitarne akcije „I ti si Deda Mraz“

I ove godine nastavlja se tradicija duga trinaest godina – novogodišnja humanitarna
akcija „I ti si Deda Mraz“. Kroz ovu inicijativu, svake zime širi se praznični duh i pruža
podrška deci iz najugroženijih zajednica, podsećajući ih da dobrota, pažnja i ljubav
uvek pronađu put.
Asocijacija za afirmaciju kulture (ASK) i Rotary klub Beograd Skadarlija poručuju da
ove godine žele da daruju više od 2.000 paketića za više od 2.000 dečijih osmeha
širom Srbije.
-Svaki paketić je mali znak pažnje, ali za mnogu decu predstavlja trenutak radosti
koji pamte mesecima. Zato i ove godine nastavljamo da pažljivo biramo ustanove i
domove kojima ćemo doneti duh prazničine čarolije. Do sada smo paketiće delili
širom Srbije — od Subotice do Niša, kroz Beograd, Pančevo, Kragujevac, Stamnicu i
mnoge druge- rekli su iz Asocijacije za afirmaciju kulture (ASK).
Akcija „I ti si Deda Mraz“ danas je jedna od najprepoznatljivijih humanitarnih akcija u
Srbiji. Podržavaju je kompanije, udruženja, institucije, lokalne samouprave i hiljade
pojedinaca koji svake godine dokazuju da solidarnost raste onda kada je
najpotrebnija.
Broj paketića iz godine u godinu sve je veći, ali još važnije širi se i zajednica koja prepoznaje važnost ove inicijative.
Svi koji žele da se priključe mogu donirati igračke (nove ili dobro očuvane), školski
pribor, knjige, slatkiše, grickalice, kapice, šalove ili rukavice. Donacije novca su
takođe dobrodošle uz napomenu „Donacija za Deda Mraza“ i pomažu da dopunimo
robne donacije, obezbedimo jednake paketiće i pokrijemo logistiku akcije – rekli su iz
Asocijacije za afirmaciju kulture (ASK) i dodali – Građani, škole, kompanije i kolektivi
mogu da se uključe organizovanjem prikupljanja paketića ili volontiranjem tokom
njihovog pakovanja — baš kao što to čini naša velika zajednica Deda Mrazova svake
godine.
Sve informacije dostupne su i putem društvenih mreža: Instagram:
i_ti_si_deda_mraz Facebook: TiDedaMraz.
Za sve dodatne informacije, posetite sajt uduženja www.afirmacijakulture.org
Prikupljanje robe će se realizovati od 15. do 25. decembra. Pakovanje paketića biće
organizovano od 26. do 30. decembra, uz učešće volontera, donatora i prijatelja
akcije. Sve donacije skladište se i pakuju u prostorijama ASK, Topličin venac 11,
Beograd.
Budite i vi nečiji Deda Mraz.