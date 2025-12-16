Nastavak novogodišnje humanitarne akcije „I ti si Deda Mraz“

I ove godine nastavlja se tradicija duga trinaest godina – novogodišnja humanitarna

akcija „I ti si Deda Mraz“. Kroz ovu inicijativu, svake zime širi se praznični duh i pruža

podrška deci iz najugroženijih zajednica, podsećajući ih da dobrota, pažnja i ljubav

uvek pronađu put.



Asocijacija za afirmaciju kulture (ASK) i Rotary klub Beograd Skadarlija poručuju da

ove godine žele da daruju više od 2.000 paketića za više od 2.000 dečijih osmeha

širom Srbije.

-Svaki paketić je mali znak pažnje, ali za mnogu decu predstavlja trenutak radosti

koji pamte mesecima. Zato i ove godine nastavljamo da pažljivo biramo ustanove i

domove kojima ćemo doneti duh prazničine čarolije. Do sada smo paketiće delili

širom Srbije — od Subotice do Niša, kroz Beograd, Pančevo, Kragujevac, Stamnicu i

mnoge druge- rekli su iz Asocijacije za afirmaciju kulture (ASK).

Akcija „I ti si Deda Mraz“ danas je jedna od najprepoznatljivijih humanitarnih akcija u

Srbiji. Podržavaju je kompanije, udruženja, institucije, lokalne samouprave i hiljade

pojedinaca koji svake godine dokazuju da solidarnost raste onda kada je

najpotrebnija.

Broj paketića iz godine u godinu sve je veći, ali još važnije širi se i zajednica koja prepoznaje važnost ove inicijative.

Svi koji žele da se priključe mogu donirati igračke (nove ili dobro očuvane), školski

pribor, knjige, slatkiše, grickalice, kapice, šalove ili rukavice. Donacije novca su

takođe dobrodošle uz napomenu „Donacija za Deda Mraza“ i pomažu da dopunimo

robne donacije, obezbedimo jednake paketiće i pokrijemo logistiku akcije – rekli su iz

Asocijacije za afirmaciju kulture (ASK) i dodali – Građani, škole, kompanije i kolektivi

mogu da se uključe organizovanjem prikupljanja paketića ili volontiranjem tokom

njihovog pakovanja — baš kao što to čini naša velika zajednica Deda Mrazova svake

godine.

Sve informacije dostupne su i putem društvenih mreža: Instagram:

i_ti_si_deda_mraz Facebook: TiDedaMraz.

Za sve dodatne informacije, posetite sajt uduženja www.afirmacijakulture.org

Prikupljanje robe će se realizovati od 15. do 25. decembra. Pakovanje paketića biće

organizovano od 26. do 30. decembra, uz učešće volontera, donatora i prijatelja

akcije. Sve donacije skladište se i pakuju u prostorijama ASK, Topličin venac 11,

Beograd.

Budite i vi nečiji Deda Mraz.