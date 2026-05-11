Nastavlja se saradnja između Grada Leskovca i Helpa – podrška za 11 biznisa

Predstavnici organizacije HELP i Grada Leskovca potpisali su u Svečanoj sali novi ugovor o nastavku saradnje u okviru Helpovog projekta „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“. Vrednost investicije za grad Leskovac preko ovog projekta iznosi 62 430 evra. Lokalna samouprava učestvuje sa 17 940 hiljada evra, dok ostatak sredstava obezbeđuje Vlada Švedske.

-Novim ugovorom o nastavku saradnje planirana je podrška za 11 poslovnih delatnosti – za deset delatnosti kroz donaciju opreme prosečne vrednosti 2 200 evra po korisniku, kao i za jednu delatnost donacijom opreme prosečne vrednosti 3 600 evra. Podrška pored 11 grantova u opremi uključuje i radionice za podizanje svesti o mogućnostima zapošljavanja, namenjene lokalnom romskom stanovništvu. Program obuhvata i poslovne i stručne obuke prema potrebama podržanih korisnika, studijske posete, kao i usluge poslovnog mentorstva- navodi Aleksandra Brkić, direktorka Helpa u Srbiji.

Kako je rečeno ovom prilikom, u prethodne četiri godine putem ovog projekta podržano je ukupno 67 korisnika sa donacionim iznosima od 2 100, 2 200 i 3 600 evra.

-Sada, kroz komponentu radne prakse šest zaposlenih lica biće uključena u šestomesečni program. Po završetku, poslodavci će zaključiti ugovor o radu u vremenskom periodu od najmanje 12 meseci, dok je mogućnost za podršku u vidu opreme oko 3 000 evra. Prednost se daje socijalnoj kategoriji, a fokus će biti na zapošljavanju ugroženog lokalnog stanovništva. Program će biti realizovan od jula tekuće godine do kraja 2027. godine- istakao je prilikom obraćanja Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca.

U saradnji sa Odeljenjem za društvene delatnosti i lokalni razvoj GU Leskovac, naredni korak u implementaciji projektnih aktivnosti je realizacija informativne kampanje. Ovaj projekat finansira Vlada Švedske preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju Sida, uz sufinansiranje Grada Leskovca.