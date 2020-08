Nastavljen proces vantelesne oplodnje nakon pauze zbog korona virusa

Republički fond za zdravstveno osiguranje doneo je odluku da se proces vantelesne oplodnje, koji je zbog vanredne situacije 16. jula stopiran, nastavi.

Rad komisije koja je zadužena za biomedicinski potpomognutu oplodnju je počeo, a došlo je i do novina koje se tiču osiguranica koje su za vreme trajanja prekida napunile 43 godine i time ispunile jedan od uslova.

„Naime, bez obzira na to što su već napunile 43 godine one će imati mogućnost da konkurišu za proces vantelesne oplodnje. Komisija je u obavezi da ih u narednih mesec dana pozove i one će imati prednost u odnosu na ostale osiguranice. Takođe, neće morati ponovo da rade labortorijske analize već će one biti produžene za naredna tri meseca – objašnjava predsednica Prvostepene lekarske komisije u Leskovcu Irena Rančić.

Takođe, osiguranice koje su se odlučile za zamrzavanje embriona i popunile obrazac BMPO 6, prilikom same intervencije dobijaju i obrazac BMPO 7 koji su u obavezi da dostave na uvid komisiji.

Podsetimo, Republički fond za zdravstveno osiguranje, pre mesec dana doneo je odluku da se starosna granica u procesu vantelesne oplodnje za osiguranice pomeri sa 42 na 43 godine, kao i da broj besplatnih pokušaja za prvo dete bude neograničen.