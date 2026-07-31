Nastupi trubača, vatromet i koncert Milene Ćeranić na otvaranju 28. „Bojničkog leta“

Zvuci trube, vatromet i koncert Milene Ćeranić obeležili su prvo veče manifestacije „Bojničko leto“, koja je otvorena večeras i trajaće do drugog avgusta.

Reč je o najznačajnijoj kulturno-zabavnoj manifestaciji u pustorečkom kraju, koja ima dugu tradiciju i svake godine okuplja hiljade posetilaca.

Tradicionalni nastupi kulturno-umetničkih društava i nezaobilaznih trubačkih orkestara po kojima je pustorečki kraj nadaleko poznat, priređeni su u okviru programa „Veče tradicije“. Lokalni trubački orkestri, među kojima su i višestruki pobednici Dragačevskog sabora u Guči, oduševili su publiku. Iako su svirali širom zemlje i u inostranstvu, poseban osećaj za njih je, kako kažu, nastup u rodnom mestu.

-Uvek se odazovemo kada je u pitanju Turistička organizacija ili lokalna samouprava, Dom kulture. Najteže je svirati pred svojima, rekao je davno Boban Marković. Nisam tada verovao kada sam čuo, ali stvarno je neki drugi osećaj, jer što me više Guča zadužuje, naša opština, sve je teži zadatak preda mnom, da gde god se pojavimo, da obelimo svoj obraz, naše opštine i da budemo stvarno najbolji. Imamo i mlade orkestre, te ne moramo da brinemo za naslednike. Tu su, uveliko rade i uče- kaže za Tv Leskovac Elvis Bajramović, čiji je orkestar uzeo učešće.

Posetioci su imali priliku da degustiraju i lokalne gastronomske specijalitete.

Miljana Marković, Dragana Milošević i Aleksandra Ljubisavljević pripremile su ukusna tradicionalna jela, koja su neizostavni deo južnjačke trpeze.

Koncert večeri priredila je pevačica Milena Ćeranić, prepoznatljiva po snažnoj energiji i hitovima koje voli mlađa ublika.

-Sutra organizujemo maskenbal za decu, „Šeširijadu“, a nakon toga nastup Tamare Milutinović i repera iz Leskovca, Beograda, Bosne i Hercegovine. Trećeg dana će biti DJ scena i koncert Marine Visković. Trudimo se da manifestacija svake godine bude raznovrsnija i da privuče veći broj posetilaca – ističe direktor TO Bojnik Ivica Aranđelović.