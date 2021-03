Neadekvatna hardverska i softverska podrška od strane APR-a višegodišnji problem računovođa u Srbiji

Problem sa kojim se već godinama suočavaju računovođe u našoj zemlji je nemogućnost dostavljanja Statističkog godišnjeg izveštaja u predviđenom roku, jer im od strane Agencije za privredne registre nije obezbeđen adekvatan informacioni sistem, odnosno hardverska i softverska podrška. Upravo zbog toga Računovodstvena komora Srbije je zatražila od Ministarstva finansija da se rok za dostavu Statističkog izveštaja za 2020. godinu, koji je važio do 28. februara ove godine, produži do 31. marta. S obzirom na to da ovaj zahtev za sada nije usvojen, neke računovođe će, ukoliko u međuvremenu ne dođe do izmena, morati da plaćaju dodatne takse zbog nepoštovanja roka.

Neki od problema na koje računovođe nailaze prilikom unosa podataka su nemogućnost pristupa aplikaciji putem koje se dostavljaju finansijski izveštaji, brisanje podataka ili njihovo dupliranje, čime se znatno produžava rad kod unosa Statističkog izveštaja za jedno pravno lice. Takođe, već duži niz godina, pristup aplikaciji za dostavljanje finansijskih izveštaja u APR-u moguć je tek od 20. januara, a trebalo bi da bude od prvog u ovom mesecu.

„To je poseban informacioni sistem APR-a, koji funkcioniše od 2015. godine. Međutim, svake godine u ove vreme dođe do istih problema. Njihovo opravdanje je da je veliki broj pristupa samom sistemu i da zbog toga dolazi do problema. Međutim, ove godine veliki broj poreskih obaveznika i računovođa nisu radili zbog celokupne situacije, tako da je bilo dodatnih poteškoća u predaji finansijskih izveštaja – objašnjava Nebojša Đokić, računovođa iz Leskovca.

Rešenje za ovaj problem računovođe vide u unapređenju informacionog sistema, što bi omogućilo neometano unošenje podataka.

„Imajući u vidu da mi svake godine plaćamo određenje takse, odnosno poreski obveznici plaćaju naknadu za predaju tih finansijskih izveštaja, ta sredstva bi svakako trebalo da se iskoriste za poboljšanje sistema– dodaje naš sagovornik.

Kada je u pitanju rok za dostavljanje statističkog izveštaja za 2021. godinu, on će prema novim izmenama Zakona o računovodstvu važiti do 31. marta sledeće godine.