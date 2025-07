Nema obojene revolucije, nastavljamo da gradimo Srbiju – poručeno na SNS skupu u Velikoj Kopašnici

Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke i Darko Glišić, predsednik Izvršnog odbora SNS-a, posetili su večeras Veliku Kopašnicu, gde je pred oko hiljadu članova i simpatizera ove političke opcije održan SNS skup. Skupu su prisustvovali predstavnici gradskog i opštinskih odbora SNS-a iz celog Jablaničkog okruga.

Vučevića i Glišića dočekao je gradonačelnik Leskovca i predsednik GrO SNS-a Goran Cvetanović.

Preko telefonskog poziva obratio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

-Veliko hvala što ste uvek tu uz otadžbinu. Iza nas je težak period, a naš narod sa juga uvek je bio uz Srbiju kada je to najteže. Hoću da vam se zahvalim što niste poklekli, kada nam je zemlja sa svih strana bila napadnuta. Nastavićemo da se borimo, nastavićemo da gradimo- poručio je Vučić.

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević osvrnuo se na proteste koji u Srbiji traju već mesecima.

-Teških osam meseci je za nama. Osam meseci napetosti, napada, svađa, podela. Izbacili su đake iz škola, posvađali roditelje, nastavnike, branili studentima da studiraju, blokirali život. Znam da je većina vas očekivala da država energičnije reaguje nekada, ali hoću da vas zamolim da verujete da je ono što je Vučić radio i država radila najbolje, jer nismo davali povoda da se prolije srpska krv- istakao je Vučević, ocenivši da je time sačuvana Srbija.



Predsednik Izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić se okupljenima najpre zahvalio na podršci, nakon čega je istakao da protesti nisu doveli do obojene revolucije.

-Mi ćemo da radimo i gradimo. Zato što je Srbija i svaki građanin Srbije na prvom mestu. Idemo dalje da razvijamo Jablanički okrug, jug Srbije, čitavu Srbiju, a znate ko to ume da vodi. Ume da vodi predsednik Srbije i to je pokazao nebrojano puta do sada- istakao je Glišić.

Okupljenima se obratio i Goran Cvetanović, lider leskovačkih naprednjaka, koji im se takođe zahvalio na podršci.