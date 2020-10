Nemačka drama “ Phoenix“ na Televiziji Leskovac sreda 20h

Režija: Christian Petzold

Uloge: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf, Kirsten Block

Trajanje: 100 min.

Žanr: Drama

Godina proizvodnje: 2014. / Nemačka

Nelly Lenz (Nina Hoss) je preživela strahote koncentracionog logora, izašavši odatle sa ozbiljnom deformacijom lica. Lene Winter (Nina Kunzendorf), koja radi za jevrejsku agenciju, odvodi je u Berlin, na rekonstruktivnu hirurgiju. Nakon plastične operacije lica, Nelly kreće u potragu za svojim mužem Johnnom. Kada ga konačno pronađe, on je ne prepoznaje. Uprkos tome, Johnny joj daje zanimiljiv predlog… S obzirom na to da Nelly liči na njegovu suprugu za koju on veruje da je mrtva, moli je da mu pomogne da se dokopa njenog velikog nasledstva. Nelly pristaje i postaje svoja sopstvena dvojnica, u potrazi za istinom… Da li je Johnny ikada voleo?

Festivali i nagrade:

Toronto International Film Festiva, Vancouver International Film Festiva, Paris German Film Festival, London Film Festiva, Rome Film Festival, Berlin and Beyond Film Festival, Portland International Film Festival