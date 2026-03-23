Nestao Stojan Đorđević Cone (1946) iz Leskovca – porodica traga za njim

Nestao je Stojan Đorđević Cone, rođen 1946. godine u Grdelici, sa prebivalištem u Leskovcu (Radničko naselje), gde živi sa suprugom i odakle se udaljio. Stojan Đorđević je bivši radnik JP „Dom“ Leskovac i GIK „Milentije Popović“, kao i nekadašnji fudbaler FK Dubočica i FK Jedinstvo iz Grdelice.

Poslednji put je viđen u noći između četvrtka i petka (19/20. mart), u Niškoj ulici, kod trafike na skretanju za naselje Dubočica. Prema svedočenjima, otežano se kreće – vuče noge i nosi podgažene cipele. Na sebi je imao braon/maslinastu jaknu sa kapuljačom, crne pantalone i tamno sive cipele.

Pre toga je viđan na više lokacija u Leskovcu: kod Opšte bolnice (potez Tri šešira – ulaz u bolnicu), na Masarikovom trgu, na Bojničkom putu (potez Apoteka – NIS benzinska pumpa kod Sloginog igrališta), u ulici Rade Končara kod apoteke, kao i u ulici Rade Džunić.

Molimo sve koji imaju bilo kakvu informaciju ili su ga videli da obaveste MUP PU Leskovac ili kontaktiraju porodicu na sledeće brojeve telefona:

064/23-30-320

060/30-42-061

Svaka informacija može biti od značaja.