Nikolina Filipović – mlada atletičarka koja uspehom predstavlja Vlasotince

Nikolina Filipović, članica Atletskog kluba iz Vlasotinca, inače učenica osmog razreda Osnovne škole „8. oktobar“, već godinama ostvaruje zapažene rezultate na atletskim takmičenjima. Iza sebe ima značajna sportska dostignuća, a disciplina, posvećenost i upornost, svrstavaju je među najtalentovanije mlade sportistkinje.

USPEH

Njena najskorija nagrada stigla je tokom 2024. godine na Školskim Olimpijskim igrama održanim u Novom Sadu, gde je osvojila drugo mesto u svojoj kategoriji. Upitana koliko joj znači osvojena nagrada, Nikolina kaže da joj je svaki uspeh podstrek za dalje napredovanje.

„Nagrada mi dosta znači, a i ranije sam osvajala različite medalje. Svaki put se obradujem jer znam koliko rada stoji iza toga“, kaže ona.

PODRŠKA LOKALNE SAMOUPRAVE

S tim u vezi, ukupno 18 mladih Vlasotinčana, koji su postigli istaknute rezultate u nauci, umetnosti, sportu i drugim oblastima, dobili su jednokratne novčane nagrade preko konkursa za podršku mladim talentima ove lokalne samouprave, a među njima su i uspešni članovi Atletskog kluba. Njima je predsednik Bratislav Petrović uručio rešenja u prostorijama Opštine Vlasotince.

Učenici generacije, koji su prethodne godine završili osmi razred, dobili su 10.000 dinara. Đaci generacije koji su prošle godine završili srednju školu i mladi talenti koji su učestvovali na individualnim takmičenjima, nagrađeni su sa po 20.000 dinara. Među njima su i članice Atletskog kluba, koje su u svojim disciplinama postigle zapažene rezultate.

ZNAČAJ TRENERA U OVOM SPORTU

Nikolina veliku zahvalnost duguje i trenerima, čije savete svakodnevno primenjuje, a afinitete ka ovom sportu je ispoljila pre četiri godine.



„Stalno dobijam savete trenera da treba što više da se trudim, jer se svaki trud isplati. To me dodatno motiviše“, dodaje Nikolina.

Nikolina trenira dva puta dnevno, što je za devojčicu njenih godina ozbiljna obaveza. Uprkos tome, uspeva da uskladi školske zadatke i sportski život, iako kako ističe za portal Televizije Leskovac, nije uvek lako.

„Kada ne idemo u školu i kada je raspust, mnogo je lakše. U toku školske godine moramo da učimo i da radimo, tako da je potrebno dosta vremena za sve, ali uspevam da uklopim obaveze“, kaže uz osmeh.

PORUKA VRŠNJACIMA

Svesna da sport, naročito u mlađem uzrastu, donosi brojne benefite, Nikolina je iskoristila priliku da pošalje poruku svojim vršnjacima.



„Bavljenje sportom ima mnogo benefita. Utiče pozitivno na zdravlje, na pravilan razvoj tela, ali i na mentalno zdravlje. Fizička aktivnost je od velikog značaja i svako bi trebalo da pronađe sport koji mu odgovara, zaključuje Nikolina Filipović.

VERA U SEBE

Inače, Nikolina Filipović je primer mlade sportistkinje koja svojom posvećenošću pokazuje da rezultati ne dolaze slučajno. Njena priča može biti podsticaj svim mladima u Vlasotincu, ali i šire, da veruju u sebe, ulažu trud i hrabro prate svoje ciljeve. Pred njom je mnogo izazova, ali i veliki potencijal da u godinama koje dolaze, svoje rodno mesto i klub u kom trenira, predstavlja na još većim nadmetanjanjima i donose mnogo medalja.

Podsetimo, ova lokalna samouprava raspisuje svake godine konkurs za dodelu jednokratnih novčanih nagrada najboljim učenicima srednjih i osnovnih škola i mladim talentima.

Video: