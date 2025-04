Ovogodišnje MMA (Mixed Martial Arts) prvenstvo Srbije, održano je 12. aprila 2025. godine u Požarevcu. Na takmičenju je bilo skoro 300 takmičara iz svih delova Srbije. Ninđucu klub Buđinkan Leskovac je na ovom prvenstvu učestvovao sa tri borca u kategorijama do 15 godina, te je doneo u Leskovac 2 medalje.

Mihajlo Anđelković je u kategoriji do 77 kg osvojio bronzanu medalju, Mihajlo Korpaš je u kategoriji do 57 kg osvojio bronzanu medalju, Nemanja Stamenković je u kategoriji do 72 kg plasiran na 5. mesto, s tim što je odradio sjajan meč i bio dominantan te bi se sigurno plasirao dalje, ali su mu oduzeti poeni zbog nenamernih nedozvoljenih udaraca u glavu.

Ninđucu klub Buđinkan Leskovac je ponosan na svoje članove, naročito zbog toga što MMA nije naša matična veština.