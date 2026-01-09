NIS dogovorio isporuku prvih količina sirove nafte za Rafineriju

Naftna industrija Srbije dogovorila je isporuku prvih količina sirove nafte za preradu u Rafineriji u Pančevu, saznaje Tanjug.

Foto: NIS

NIS je imao sastanka o dobijanju sirove nafte od trenutka odobrenja operativne licence. Očekuje se da uskoro bude poznato više detalja o količini i rokovima prve isporuke.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je NIS-u 31. decembra posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom 2026. godine.

OFAK je prethodno izdao licencu Naftnoj industriji Srbije kojom je produžen rok za pregovore o prodaji ruskog udela do 24. marta, dok je prethodnom licencom rok za promenu vlasničke strukture bio do 13. februara.