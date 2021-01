Niži delovi Vlasotinca dobili tehničku vodu

Nakon četiri dana, voda je noćas potekla iz slavina u nižim delovima Vlasotinca. Štab za vanredne situacije apeluje na građane da je ne koriste za piće i pripremu hrane već isključivo kao tehničku.

JKP vodovod saopštava da će u toku prepodneva, od 9 do 12 sati biti vodom snabdevani žitelji na levoj obali Vlasine, a od 12 do 15 sati desni deo grada. Sedam cisterni i dalje snabdeva stanovništvo vodom za piće i kreće se ranije najavljenim trasama u periodu od 10 do 21 sat.

Radnici JKP Vodovod od juče popodne do kasnih sati sinoć radili su na osposobljavanju sistema pomoću pumpe koja zahvata vodu direktno iz reke i „baca“ do crpne stanice, a zatim do fabrike za preradu.Takođe, izvode se radovi na saniranju i zameni cevovoda.

Trenutni kapacitet je 25 litara u sekundi, a optimalne potrebe su 70 litara u sekundi, pa nadležni mole građane da racionalno koriste vodu.

Vlasotince je četiri dana bilo bez vode iz gradskog vodovoda, zbog oštećenja cevovoda sirove vode i brane na vodozahvatu.