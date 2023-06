U Vlasotincu je u toku normalizacija vodosnabdevanja, koje je prekinuto prošle noći zbog velikog zamućenja reke Vlasine.

-Dve trećine naselja je u ovom trenutku dobilo vodu. Ona će stići i do preostalih delova grada, ali apelujem na racionalno korišćenje – kaže direktor JKP Vodovod Zvonko Ilić.

On dodaje da, s obzirom na to da je za sutra najavljen prekid u snabdevanju strujom od 8 do 17 sati, može doći i do nestašice vode.