Nova kotlarnica za školu u Šišavi

Ministartsvo zaštite životne sredine odobrilo je opštini Vlasotince projekat „Rekonstrukcija kotlarnice na sistem kotla na pelet u OŠ „Braća Milenković“ u Šišavi“. Za ove namene ministarstvo je izdvojilo celokupan iznos projekta, nešto više od 4,5 miliona dinara.

-Kotao koji se trenutno nalazi u školi u Šišavi procurio je, više puta je popravljan, radi već 14 godina i bilo je vreme za zamenu. Iskoristili smo priliku, konkurisali i prošli, tako da će učenici i zaposleni uskoro dobiti novi i savremeni kotao – rekao je predsednik opštine Bratislav Petrović, koji je danas potpisao ugovor u resornom ministarstvu u ime opštine Vlasotince.

Na konkurs se javilo 45 lokalnih samouprava, a prošle su 22.