Nova protivpožarna i oprema za potrebe civilne zaštite

Grad Leskovac je nabavio protivpožarnu i opremu za potrebe Civilne zaštite, u vrednosti od 943.200 dinara, koju mogu koristiti pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, kao redovna snaga odbrane od požara i jedinice Civilne zaštite.

Deo opreme će se koristiti za protivpožarnu zaštitu objekata Grada Leskovca, mesnih kancelarija i mesnih zajednica.

U pitanju su naprtnjače, koje su se pokazale kao veoma efikasne u gašenju požara na otvorenom prostoru i šumskih požara, zatim maske sa filterima, kontejneri za vodu od 1.000 litara sa slavinom, protivpožarni aparati, leđne motorne pumpe za vodu, kao i vatrogasni šlemovi sa pratećom opremom.

Lokalna samouprava u poslednjih nekoliko godina redovno ulaže u nabavku opreme za potrebe zaštite građana, ne samo od požara, već i od drugih elementarnih nepogoda.

Nabavljeni su terensko vozilo, prikolica za prevoz opreme, vozilo za utovar opreme, muljne pumpe, pumpe za ispumpavanje vode, profesionalne sušilice vlage, agregati za proizvodnju električne energije, alat koji se koristi kao pomoć u gašenju požara, kao i ostali elementi koji su preko potrebni za ublažavanje posledica od elementarnih nepogoda.

Takođe, osposobljena su još dva terenska vozila Lade nive.

Nabavljena oprema u vidu naprtnjača i leđnih pumpi je vrlo efikasna u gašenju šumskih i ostalih požara na otvorenom prostoru, koji su tokom 2025. godine izbijali na skoro svakodnevnom nivou.

I kontejneri za vodu mogu veoma lako da se transportuju i pogodni su za lokacije na kojima nema vode, kao i za pomoć građanima.

Protivpožarna oprema i oprema za potrebe Civilne zaštite nabavljena je od preduzeća „Vatrex – Rescue“ iz Beograda, nakon sprovedenog postupka javne nabavke.

S obzirom na to da je krajem 2025. godine nabavljen deo protivpožarne opreme, a početkom tekuće godine agregati za proizvodnju električne energije, Grad Leskovac ovom nabavkom nastavlja sa kontinuiranim procesom obnavljanja postojeće i kupovine nove opreme.