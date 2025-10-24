DRUŠTVO VESTI

Novi drvored, 27 stabala kuglastih jasenova, krasiće deo Bulevara oslobođenja

24 октобар, 2025
TVL

Na potezu od Tehnološkog fakulteta do raskrsnice sa Ulicom kralja Petra posađeno je 27 stabala kuglastih jasenova u vidu drvoreda. Tokom novembra, u okviru jesenje sadnje, novi drvoredi biće zasađeni i na više lokacija u gradu na Veternici, najavljeno je na konferenciji za medije.

Kako je istaknuto na konferenciji za medije, ova lokacija je izabrana jer je prethodno analizom utvrđen viši stepen saobraćajne buke i zagađenja, kao i mogućnost za formiranje drvoreda.

-Radovi se izvode na osnovu ugovora između Grada Leskovca i preduzeća Nine sink, u vrednosti od 1.620.000 dinara sa PDV-om. Nakon obavljenih pripremnih radnji, pristupilo se sadnji- objasnila je Ivana Momić, glavni urbanista u JP „Urbanizam i izgradnja“ Leskovac.


Dve sadnice su prethodno posađene kod Leskovačkog kulturnog centra, istakli su predstavnici Javnog preduzeća „Urbanizam i izgradnja“, najavivši jesenju sadnju, koja počinje narednog meseca.
Kako je istakla Tatjana Marinković, stručni saradnik za zelenilo, Bulevar Nikole Pašića, Spomen park, parkovi Kralja Petra i Devet Jugovića, još neke su od lokacija koje će biti obuhvaćene jesenjom sadnjom drveća.

Ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali, od ponedeljka će početi i sadnja cvetnog materijala, za čiju je nabavku izdvijena suma od tri miliona dinara, za period od godinu dana, rečeno je ovom prilikom.

