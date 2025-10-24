Novi drvored, 27 stabala kuglastih jasenova, krasiće deo Bulevara oslobođenja

Na potezu od Tehnološkog fakulteta do raskrsnice sa Ulicom kralja Petra posađeno je 27 stabala kuglastih jasenova u vidu drvoreda. Tokom novembra, u okviru jesenje sadnje, novi drvoredi biće zasađeni i na više lokacija u gradu na Veternici, najavljeno je na konferenciji za medije.

Kako je istaknuto na konferenciji za medije, ova lokacija je izabrana jer je prethodno analizom utvrđen viši stepen saobraćajne buke i zagađenja, kao i mogućnost za formiranje drvoreda.

-Radovi se izvode na osnovu ugovora između Grada Leskovca i preduzeća Nine sink, u vrednosti od 1.620.000 dinara sa PDV-om. Nakon obavljenih pripremnih radnji, pristupilo se sadnji- objasnila je Ivana Momić, glavni urbanista u JP „Urbanizam i izgradnja“ Leskovac.



Dve sadnice su prethodno posađene kod Leskovačkog kulturnog centra, istakli su predstavnici Javnog preduzeća „Urbanizam i izgradnja“, najavivši jesenju sadnju, koja počinje narednog meseca.

Kako je istakla Tatjana Marinković, stručni saradnik za zelenilo, Bulevar Nikole Pašića, Spomen park, parkovi Kralja Petra i Devet Jugovića, još neke su od lokacija koje će biti obuhvaćene jesenjom sadnjom drveća.

Ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali, od ponedeljka će početi i sadnja cvetnog materijala, za čiju je nabavku izdvijena suma od tri miliona dinara, za period od godinu dana, rečeno je ovom prilikom.