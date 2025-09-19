Novi mobilijar i za mališane u Bogojevcu

I mališani u selu Bogojevce dobili su dečiji mobilijar sa pratećom opremom, koja je postavljena u skladu sa svim propisima o bezbednosti dece. Vrednost ove investicije iznosi pet miliona dinara sa PDV-om, istaknuto je na konferenciji za medije.





Mališani uzrasta od tri do 14 godina uživali su danas u igri na ovoj lokaciji. Njihov smeh i graja odzvanjali su na novom mobilijaru, koji čine tobogani, klackalice i ljuljaške.





Izgradnja mobilijara bila je jedna od ideja i mikro projekata Saveta Mesne zajednice Bogojevce, a sada meštani polažu nadu da će uskoro na ovom mestu biti izgrađena i teretana na otvorenom.

Sa ciljem da unapredi uslove za bezbedno i zdravo odrastanje, Grad Leskovac nastaviće trend ulaganja u slične projekte, za bolji kvalitet života dece i omladine.



Inače, gradonačelnik Cvetanović je podsetio na dosadašnja ulaganja kada je u pitanju selo Bogojevce.



Još jednan od planova, kada je u pitanju ovo mesto je i izgradnja crkve, poručeno je na današnjoj konferenciji za medije.