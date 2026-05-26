Novi projekat volontera KZM Leskovac

Pavle Kostić i Andrija Đorđević, volonteri Kancelarije za mlade Grada Leskovca, osmislili su pametne filtere za prečišćavanje individualnih ložišta. Ideja mladih Leskovčana, koja ima za cilj smanjenje zagađenja vazduha i unapređenje kvaliteta života građana, realizuje se u okviru projekta „Mladi kao predvodnici bezbednosti“, koji sprovodi Fondacija BFPE za odgovorno društvo u partnerstvu sa Gradom Leskovcem.

Predstavljajući novi projekat, Pavle Kostić i Andrija Đorđević, istakli su da će se primenom pametnih filtera za prečišćavanje individualnih ložišta u domaćinstvima doprineti čistijem vazduhu, imajući u vidu da sadrže različite senzore koji imaju mogućnost da, pored ostalog, izmere temperaturu, vlažnost, pritisak vazduha.

Pametni filteri su napravljeni od negorivih, odnosno termo-otpornih materijala, koji se kasnije mogu reciklirati.

Inače, sutra 27. maja projekat „Pametni filteri za prečišćavanje individualnih ložišta“ biće predstavljen na završnoj konferenciji Fondacije BFPE u Beogradu.