Novi uspesi leskovačkih boksera iz kluba „Mancha“



Bokserski klub „Mancha“ iz Leskovca vratio se sa takmičenja „Balkan Open Cup“, održanog u Beogradu u okviru Sajma sporta, sa izuzetnim rezultatima.

Članovi ovog kluba su osvojili ukupno šest medalja — dve zlatne i četiri srebrne — što je još jednom potvrdilo njihov visok nivo spremnosti i borbenog duha.



Zlatne medalje za „Manchu“ doneli su Viktorija Jović i Vukašin Dinić, koji su svojim izvanrednim nastupima pokazali izuzetnu tehniku i posvećenost ovom sportu.

-Kao priznanje za njihov kvalitet i trud, oboje su dobili poziv da učestvuju na dvadesetodnevnim pripremama na Zlatiboru, koje su namenjene pripremama za predstojeće Balkansko prvenstvo. Ove sjajne rezultate naši bokseri ostvarili su pod stručnim i motivacionim vođstvom trenera Aleksandra Manića, čiji rad i podrška predstavljaju važan stub uspeha kluba „Mancha“. Ovakvi uspesi dodatno inspirišu mlade u Leskovcu da se priključe bokserskom klubu „Mancha“ i treniraju ovu plemenitu veštinu- navode u klubu.