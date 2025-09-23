Novo ruho bioskopske sale u LKC-u

Završeno je renoviranje bioskopske sale u Leskovačkom kulturnom centru. Ovu ustanovu kulture je danas obišao Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca.



Uređenjem enterijera, postavljanjem rasvete ovaj multifunkcionalni prostor dobio je novi ambijent, gde će posetioci moći da uživaju u raznim sadržajima.



-Adaptiran je prostor za garderobu, koji ranije nije postojao, kino kabina, nabavljene zavese, potpuno novo bioskopsko platno, mehanički i električni stubovi, kao i potpuno nov ventilacioni sistem- istakao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

Aktuelno rukovodstvo prepoznaje da ove ustanove i ličnosti koje rade u ovoj oblasti kreiraju kulturni život naše zajednice, zbog čega se u ovoj godini došlo do sume od 546,7 000 000 dinara u finansiranju kulture, za razliku od 2012. kada su ova sredstva iznosila 220 miliona dinara, podsetio je Cvetanović.

Sanja Conić, direktorka ove ustanove, objasnila je da su se radovi intenzivno odvijali sedam meseci i da je u pitanju značajan projekat. Ova investicija vredna 17,7 miliona dinara realizovana je sredstvima Grada Leskovca i Ministarstva kulture. Ministarstvo je opredelilo 6 miliona dinara. Izvođač radova je bilo preduzeće AD „Crna Trava“.

