Novo vozilo za Vatrogasno-spasilačku četu Leskovac

Vatrogasno-spasilačka četa Leskovac bogatija je za novo vozilo sa opremom za gašenje požara, koje će doprineti efikasnijem radu ekipa na terenu. Vozilo koje su dobili od Ministarstva unutrašnjih poslova poseduje opremu za gašenje požara vodom i penom, cisternu od 7000 litara vode i rezervoar od 200 litara ekstrata za penu.

Tim povodom gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović obišao je sa svojim saradnicima vatrogasno-spasilačku četu.

Od 31. jula vatrogaci spasioci počeli su da koriste i profesnionalni dron koji služi za nadgledanje terena i uočavanje požara, a sada im je dostupno i novo vozilo sa kompletnom opremom. Sve to doprinosi brzom i efikasnijem dejstvu na terenu, kao i spasavanju ljudskih života, životinja i objekata, navodi Saša Jovanović, zamenik komandanta Vatrogasno-spasilačke čete Leskovac.



Gradonačelnik Cvetanović vatrogascima je poručio da imaju što manje posla, naglasivši značaj ovih ulaganja.

Očekivanja su da do kraja godine, nakon obuke, u stalni radni odnos budu primljeni kandidati koji su prošli na konkursu.



Inače, u tekućoj godini, brzom intervencijom vatrogasaca spasilaca, na ovom području ugašeno je oko 400 požara, što je nešto bolja situacija u odnosu na prošlu godinu. Ipak, imajući u vidu da predstoji period izuzetno visokih temperatura, nadležni apeluju na građane da vode računa o prevenciji i merama zaštite.