O izmenama budžeta za 2024. i vansudskom rešavanju imovinsko-pravnih sporova na sednici SO Vlasotince

Odbornička većina u Skupštini opštine Vlasotince usvojila je predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2024.godinu. O rebalansu se razvila diskusija između odbornika GG „Dr Dragan Spasić“ s jedne strane i predsednika opštine Bratislava Petrovića i rukovodioca Odeljenja za budžet i finansije u Opštinskoj upravi sa druge strane, koji su pojasnili pojedine stavke iz tabela.



Usvojeni su i izveštaj o izvršenju budžeta za period januar – jun, predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za područje od vodozahvata na rekama Vlasina i Rastavnica do crpne pumpe stanice „Boljare“ i naselja Manastirište, predlozi odluka o izradi planova detaljne regulacije za izgradnju radne zone Batulovce 1, za preduzeća Bata Plast i Ciglana Mladost, kao i Program uređivanja građevinskog zemljišta opštine Vlasotince za 2024.godinu i Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini.



Većina u lokalnom parlamentu podržala je i izradu Programa razvoja turizma opštine Vlasotince za period 2025-2027.godine, odluku o postavljanju sredstava za oglašavanje na teritoriji opštine, Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2024.godinu.

Novina na ovoj sednici je odluka o načinu rešavanja imovinsko-pravnih sporova nastalih zauzećem parcela prilikom izgradnje puteva i drugih infrastrukturnih objekata javne namene koja je i usvojena.



-Nastojaćemo da sporove u vezi sa faktičkim eksproprijacijama ubuduće rešavamo vansudskim putem, zaključujući sporazume u cilju smanjenja troškova koji nastaju pred sudom – rekao je predsednik opštine Bratislav Petrović.

Zatim se je povela diskusija da li je odluka mogla biti ranije doneta, na šta je predsednik opštine odgovorio da su se očekivale izmene zakona, da je opština tražila sve konstruktivne predloge koji bi mogli da zaustave postupke i da je bilo lutanja u traženju rešenja.

On je naveo poslednje podatke po kojima trenutno ima 1714 tužbi, od kojih su 632 presuđene, a opština je do sada isplatila 103 miliona dinara i dodao da to ugrožava likvidnost budžeta.

-Za grad mi imamo arhivu dokumenata iz tog perioda. Problem je u selima, ne svim, ali nekima jeste – rekao je Petrović i podsetio da se veliki broj opština susreće sa ovim problemom.

Na današnjoj sednici, između ostalog, doneta je odluka o nagrađivanju protivgradnih strelaca jednokratnom novčanom naknadom u iznosu od po 99 hiljada dinara za period od šest meseci, koliko i traje protivgradna sezona. Usvojena je odluka o dodeli oktobarskih priznanja i izmenjena odluka o pravobranilaštvu u delu uslova za zamenika pravobranioca.

Usvojeni su izveštaji o radu javno komunalnih preduzeća Vodovod i Komunalac i PU „Milka Dimanić“. Na mesto direktora Kulturnog centra imenovana je Maja Marković, dosadašnji vršilac dužnosti direktora ove ustanove.



Na početku sednice, minutom ćutanja, odbornici su odali poštu scenaristi Siniši Paviću, koji je preminuo 16.avgusta u Vlasotincu, gde je i sahranjen.