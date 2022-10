Obaveštenje JKP „Vodovod“ o rasporedu cisterni

Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ Leskovac objavilo je obaveštenje o rasporedu cisterni za sutra 19.10. U nastavku teksta vam prenosimo originalno saopštenje u celosti.

JKP Vodovod Leskovac podseća sve korisnike u okviru vodosistema „Barje“ da će zbog izvođenja radova na sanaciji havarije na glavnom potisnom cevovodu Ø1000, u sredu 19.10.2022. sa početkom u 07-12 časova i narednog dana u četvrtak 20.10.2022, do završetka radova, najkasnije do 12 časova, doći do prekida u vodosnabdevanju stanovnika na užoj teritoriji grada Leskovca, kao i perifernih naselja koja su priključena na javni vodovod i to:

pravac Donja Jajana, Šišince i Rudare,

pravac Ančiki, Bratmilovce, Bobište, Mrštane i Kumarevo,

pravac „Zelena zona“, Priboj, Zalužnje i Živkovo,

pravac Navalin i Bogojevce,

pravac Čifluk Mira, Vinarce, Donje Stopanje,

pravac „zapadni vodovod“ koji obuhvata naselja Milanovo, Belanovce, Karađorđevac, Dušanovo, Petrovac, Podrimce i Kaštavar,

pravac Gornje Stopanje, Turekovac i Gornje Sinkovce.

JKP Vodovod apeluje:

da svi korisnici zahvate vodu dan ranije u utorak, za osnovne životne potrebe,

da sve javne ustanove, vrtići, škole, bolnice i ostali zdravstveni centri kao i starački domovi takođe obezbede vodu za piće svojim korisnicima,

da svi privredni subjekti prilagode proces proizvodnje novonastalim okolnostima na dan najavljenog isključenja vode.

JKP Vodovod obaveštava sve korisnike koji se snabdevaju vodom iz vodosistema “Barje” da od trenutka prekida vodosnabdevanja, pa do dobijanja potvrde od strane Zavoda za javno zdravlje Leskovac, voda neće biti za piće, o čemu će nadležni sanitarni inspektor kao i JKP Vodovod Leskovac blagovremeno obavestiti javnost. Nakon puštanja vode u mrežu ista se može koristiti za sanitarne i tehničke potrebe.

Svim stanovnicima i privrednim subjektima se upućuje molba za za razumevanje i strpljenje, i prilagođavanje proizvodnje prilagode pomenutoj situaciji.

U okviru realizacije aktivnosti popravke havarije na glavnom potisnom cevovodu Ø1000 dana 19.10.2022. građanima će biti na raspolaganju 4 cisterne za vodu za piće prema sledećem rasporedu:

cisterna JKP Vodovod

Cisterna za vodu će biti pozicionirana u okviru kompleksa Opšte bolnice dana 19.10.2022. od 9 časova. Sve dok se zvanično ne proglasi da je voda za piće, cisterna sa vodom će biti postavljena u kompleksu ispred ulaza u Opštu bolnicu.

cisterna JKP Vodovod Vlasotince

11-12 č. u naselju Ančiki kod prodavnice Zlatni trag i ambulante

13-14 č. u naselju Bratmilovce kod škole

15-16 č. u naselju Bobište kod javne česme

17-18 č. na raskrsnici ul.Bulevar Nikole Pašić i Stepe Stepanovića (kod trgovine „ABC“)

19-20 č. u naselju Rupe ispred Visoke poslovne škole

cisterna JKP Grdelica

10-11 č. kod vrtića Lane u naselju „Zele Veljković“

11č. 15 min-13 č. u naselju Slodarnost kod Foto-lika

13č. 15min-15 č. u naselju Dubočica kod prodavnice Zlatan trag i javne česme

15č. 15min-17 č. na platou ispred Trgovinske škole

17č .15min -18 č. kod zgrade Tri šešira

18č. 15min-20 č. na raskrsnici ul.Norvežankse i ul.Lepše Stamenković

cisterna JKP Komunalac Leskovac

10-12 č. u ul. Ilije Strele kod Ribarnice

12č. 15min-14 č. u naselju iza Garetove palate kod javne česme

14č.15min-15 č. ispred Narodne biblioteka u ul.Bulevar oslobođenja

15č. 15min-16č. isperd glavne pošte u ul.Svetozara Markovića

16č. 15min-17č. kod Dečijeg dispanzera na keju reke Veternice

17č. 15min-18 č. na Trgu narodnih heroja

18č. 15min-19 č. na raskrsnici ul. Radničke i Vlajkove (Tričkov mlin)

19č. 15min-20č. ispred Zatvora.