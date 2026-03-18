OBAVEŠTENjE: Prezentacija LIID projekta

Otvoreni sastanak povodom realizacije projekta „Javne površine – urbanističko-arhitektonsko oblikovanje površina javne namene u celini 8, podcelina 8z2 u PGR-u 1 u Leskovcu“ u okviru Projekta razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava (LIID) koji se finansira iz sredstava Svetske banke i Francuske razvojne, biće organizovan u petak, 20. 3. 2026. godine u 12 časova u Skupštinskoj sali Grada Leskovca, kada će biti održana i kratka prezentacija projekta.

Sve informacije o projektu objavljene su 24. 2. 2026. godine na sajtu Grada Leskovca – putem OVOG linka.

Na ovaj način građanima je pružena prilika i da izvrše javni uvid, odnosno da se upoznaju sa projektno-tehničkom dokumentacijom na linku OVDE ili lično u prostorijama Gradske uprave (pri čemu je kontakt osoba Ivana Ranđelović), te i da dostave svoje predloge, sugestije, pitanja i primedbe.

Za one koji su zainteresovani, a to do sada nisu učinili, javni uvid i podnošenje predloga, primedbi i sugestija traje do četvrtka, 19. marta do 15 časova.