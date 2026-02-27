Obeležavanje slave Hrama Svetog Simeona Mirotočivog u naselju Dubočica

Svetom arhijerejskom liturgijom i sečenjem slavskog kolača, u subotu, 28. februara, biće obeležena slava hrama Svetog Simeona Mirotočivog u Leskovcu. Ovogodišnji domaćin je gradonačelnik dr sci. med. Goran Cvetanović, saopštavaju iz njegovog Kabineta.

Početak arhijerejske ligurgije je u 8 časova. Grad Leskovac poziva sve građane i vernike da prisustvuju sutrašnjoj liturgiji i priključe se obeležavanju hramovne slave. Posvećenost lokalne samouprave unapređenju svih društvenih segmenata, potvrđena je i kroz ulaganja u verske objekte.

Hram Svetog Simeona u naselju Dubočica dobija svoj puni sjaj zahvaljujući ulaganjima Grada Leskovca. Radovi na oslikavanju hrama i to na površini od 1.917 metara kvadratnih nastavljaju se i u tekućoj godini. Lokalna samouprava je za ove namene isplatila ukupno 59.855.687 dinara.