Obeležen Dan Akademije „Južna Srbija“

Dan Akademije strukovnih studija „Južna Srbija“ svečano je obeležen u prostorijama ove ustanove. Ovom prilikom uručene su diplome i priznanja najboljim studentima, kao i jubilarne nagrade zaposlenima.

Ovom prilikom predstavljeni su rezultati i uspesi ostvareni u prethodnom periodu. Predstavnici Akademije „Juzna Srbija“ naveli su brojne aktivnosti i projekte, a među njima treba izdvojiti završetak izgradnje Regionalnog inovacionog startap centra i projekat dualnog obrazovanja, o čemu je govorio prof. dr Predrag Stamenković, predsednik Akademije strukovnih studija „Južna Srbija“.

Kroz program EU Pro plus koji finansira Evropska Unija u partnerstu sa Vladom Republike Srbije, kao partner grada Leskovca, Akademija je dobila savremenu laboratorijsku opremu namenjenu edukativnim aktivnostima vrednosti 6 miliona 939 hiljada dinara i tri podzemna kontejnera, čija vrednost sa uređenjem prostora iznosi 3 miliona dinara.

Brankica Stamenković, gradska većnica za oblast obrazovanja, podsetila je ulaganja lokalne samouprave, između ostalog, i u Fond za mlade talente.

Inače, obeležavanje Dana Akademije otvoreno je nastupom hora Muzičke škole „Stanislav Binički“ iz Leskovca.