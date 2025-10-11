Obeležen Dan grada Leskovca – 11.oktobar

Svečanom sednicom i dodelom oktobarskih priznanja u Narodnom pozorištu, obeležen je Dan grada Leskovca – 11. oktobar. Najviše oktobarsko priznanje-medalju dobili su Darko Glišić, ministar za javna ulaganja, Zlatibor Lončar, ministar zdravlja i Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca

Ministar Zlatibor Lončar odlikovan je najvišim priznanjem grada Leskovca za doprinos u razvoju zdravstva i unapređenje kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga, a ministar Darko Glišić za doprinos infrastrukturnom razvoju grada i unapređenje društvenih delatnosti u Leskovcu.

Da prvi čovek grada na Veternici Goran Cvetanović bude dobitnik medalje, predlog je 135 privrednika koji posluju u gradu na Veternici za, kako je istaknuto, kontinuirano angažovanje na razvoju Leskovca, pokretanje napretka u svim društvenim oblastima i stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj privrede.

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je u svom obraćanju, podsetio na rezultate rada lokalne samouprave i ulaganja kojih je bilo u prethodnom periodu.

Nastavak rekonstrukcije i otvaranje renoviranog krila Opšte bolnice Leskovac, izgradnja kanalizacione mreže u okviru ORIO projekta, rekonstrukcije vodovodne mreže, izgradnja mosta u Donjem Krajincu, kilometri novoizgrađenih i rekonstruisanih saobraćajnica neki su od njih.

Rešen je i višedecenijski problem blokade računa ŠOSO “11. oktobar”, unapređeni uslovi za boravak dece u školama i vrtićima, proširen broj pronatalitetnih mera i nastavljena podrška mladima i drugim kategorijama stanovništva. Izgrađen je i novi vrtić “Vesela družina”, u naselju kod Stare stočne pijace.

Kada je predstoje, gradonačelnik je najavio povećanje pojedinačnih iznosa za naknade za udžbenike za hiljadu dinara, nastavak isplate naknada porodiljama.

Očekuje se da sa radom uskoro krene i Regionalni inovacioni start ap centar, adaptacija konferencijske izložbe sale Narodnog muzeja, i izgradnja spomenika kralju Milanu Obrenoviću, kao i otvaranje još jednog tržnog centra.

Dobitnici oktobarske nagrade-pohvale su Nikola Tarbuk, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, Mirjana Krgović, gimnastički trener i sportski pedagog, ŽOK “Leskovac 98”, primarijusu dr Goranu Živkoviću, onkologu, Bratoljub Cvetković, osnivač i vlasnik Doma za stare “Sunčana jesen”, Ljubiša Ranđelović, osnivač Dečje likovne kolonije “Na krilima mašte”, Srđan Mijalković, profesor srpskog jezika i književnosti, koji živi u Beču, Marjan Mladenović, profesor fizičke kulture, Dejan Janjić, hirurg i traumatolog, Mirsad Ibrić, humanista i umetnik.

Oktobarska priznanja u vidu novčanih nagrada su uručena Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Leskovac, Udruženje penzionera grada Leskovca, atletičar Vladimir Savanović i Lana Cvetković, studentkinja i solo pevač.